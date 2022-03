2. Bundesliga: FC Ingolstadt verliert 0:3 in Düsseldorf

Der FC Ingolstadt hat die Aufholjagd definitiv wieder beendet. Durch die Niederlage in Düsseldorf ist der Relegationsplatz elf und das rettende Ufer bereits 13 Zähler entfernt.

Kalte Dusche für den FC Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf ging bereits in der vierten Minute durch einen Kopfball von Daniel Ginczek in Führung. Die Oberbayern reagierten danach zwar positiv, ließen aber die guten Ausgleichschancen durch Marcel Gaus (9.) und Dennis Eckert-Ayensa (14.) ungenutzt. Danach passierte erst einmal lange wenig. In der 35. Minute schlug aber dir Fortuna ein weiteres Mal zu. Matthias Zimmermann traf mit dem linken Fuß sehenswert in die obere rechte Ecke.

Weiterer Gegentreffer und eine Gelb-rote Karte

In der zweiten Halbzeit ging die Ingolstädter Pechsträne weiter. Erst legte Khaled Narey (50.) nach zum 3:0 für Düsseldorf. Nachdem der bereits verwarnte Gaus seinen Gegenspieler Marcel Sobottka bei einer Grätsche eigentlich nur leicht erwischte, schickte ihn der Referee Sven Jablonski (57.) mit der Ampelkarte vom Feld. Der FCI-Trainer Rüdiger Rehm schöpfte zwar noch sein Wechselkontingent aus. Das änderte aber nichts mehr am Spielverlauf.