2. Bundesliga: FC Ingolstadt macht sich gegen Dresden Luft

Der zweite Wechsel an der Seitenlinie zeigte beim Rückrundenstart der Schanzer endlich die ersehnte Wirkung. Gegen Hannover war es Neu-Coach Rüdiger Rehm noch nicht gelungen die Talfahrt des Tabellenschlusslichts zu stoppen. Am 19. Spieltag deutete sich eine Trendwende an.

Gegen Dresden gelang den Ingolstädtern ein furioser Start. Nach einer Freistoß-Flanke schien die Situation schon fast geklärt. Brandon Borrello war mit dem Kopf noch dran, verlängerte aber unglücklich mit einer Bogenlampe links in den eigenen Strafraum. Stefan Kutschke verpasste am Fünfer noch den Ball, dahinter lauerte aber noch Nico Antonitsch, der aus kürzester Distanz mit dem linken Knie in der ersten Spielminute sein erstes Saisontor erzielte.

Ehlers erhöht für FCI mit Eigentor

Kaum eine Viertelstunde später klingelte es erneut im Kasten von Kevin Broll. Eine Flanke von Marcel Gaus ging hoch an den zweiten Pfosten. Dort stand Kutschke bereit, der den Ball Kevin Ehlers auf den Rücken köpfte. Von dort sprang das Spielgerät zum 2:0 ins Netz. Beister hätte wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff sogar fast noch einmal erhöht. Auch dank einer guten Defensiv-Leistung blieb FCI-Tormann in der ersten Hälfte ohne Beschäftigung.