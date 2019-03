Ingolstadt bleibt nach 1:2 gegen Köln auf Abstiegsplatz

Die Schanzer versteckten sich keinesfalls und erweckten während der gesamten Partie nicht den Eindruck eines Absteigers. Sie kassierten zwar zwei Gegentore und verbuchten abgesehen des Anschlusstreffers nicht die zwingenden Großchancen, können aber nach der gezeigten Leistung gegen den Tabellenführer optimistisch auf den Klassenerhalt schielen. Köln marschiert nach dem Sieg weiter vorneweg. Es war der dritte Sieg binnen acht Tagen und eine Steilvorlage für die traditionelle Klubparty beim Rosenmontagszug. Die Ingolstädter bleiben mit 19 Punkten Tabellen-17. und haben einen Punkt Rückstand zum Relegationsplatz, auf dem der MSV Duisburg steht.

Abwechslungsreiche Partie im Sportpark

Ingolstadt-Trainer Jens Keller veränderte seine Startelf nach dem 0:1 bei St. Pauli nur auf einer Position: Für Konstantin Kerschbaumer begann Almog Cohen im zentralen Mittelfeld. Kölns Coach Markus Anfang ließ Marcel Risse und Top-Torjäger Simon Terodde vorerst auf der Bank Platz nehmen und brachte dafür Christian Clemens und Anthony Modeste. Beide Mannschaften begannen mutig, schon in der ersten Hälfte entwickelte sich eine muntere Partie.

Foulelfmeter für Köln

Bis zur 40. Minute standen die Schanzer stabil in der Defensive. Dann brachte ein unglücklicher Elfmeter die Gäste in Führung: Ingolstadts Jonatan Kotzke zog Jhon Cordoba an der Strafraumlinie am Arm, Kölns Stürmer ging zu Boden. Schiedsrichter Florian Heft entschied hart, aber vertretbar. Modeste verwandelte souverän und schob den Ball rechts unten in den Kasten. Anschließend herrschte im Sportpark eine hitzige Atmosphäre mit vielen Fouls und Unterbrechungen.