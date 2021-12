2. Bundesliga: Dovedan schießt den 1. FC Nürnberg zum 3:1-Sieg

Nürnbergs Trainer Robert Klauß stellte nach der 1:4-Auswärtspleite beim FC Schalke 04 zweimal um. Die Plätze der verletzungsbedingt fehlenden Johannes Geis und Tom Krauß nahmen in Aue Lino Tempelmann und der Dovedan ein. Durch dessen Treffer gelang dem 1. FC Nürnberg ein am Ende verdienter 3:1-Sieg. Damit springt der Club auf den Aufstiegs-Relegationsplatz, von dem er aber an diesem Spieltag noch verdrängt werden kann. Die Aufstiegsplätze bleiben aber in Reichweite.

Dovedan schießt 1. FC Nürnberg zur 2:1-Halbzeitführung

Nach nur 70 Sekunden erwischte Dovedan den Ball von der ziemlich unsortierten Hintermannschaft der Hausherren und schob ein zur 1:0-Führung. Kurz darauf (5.) hatte er die erste Chance auf den zweiten Treffer, zielte aber aus gut 14 Metern knapp an der rechten Ecke vorbei. Stattdessen schaffte Aue (8.) den überraschenden Ausgleichstreffer durch Jan Hochscheidt. Nürnberg stürmte weiter. Manuel Schäffler donnerte (10.) die Kugel an das Außennetz. Bei Dovedan hingegen saß der nächste Versuch, er hämmerte (22.) die Kugel aus rund neun Metern in die kurze Ecke. In der 40. Minute zielte er knapp über die obere linke Ecke. Fabian Nürnberger hämmerte (43.) die Kugel an den Querbalken, der Vorbereiter Manuel Schäffler hatte aber im Abseits gestanden.

Nürnberg zögert, dann legt Dovedan noch einen drauf

Dem zweiten Spielabschnitt drückte Nürnberg mit hohen Ballbesitzwerten zwar seinen Stempel auf. Allerdings fehlte es dem Club an der Cleverness im letzten Drittel, um sich dem dritten Treffer ernsthaft annähern zu können. Der FCN-Trainer Klauß brachte mit Taylan Duman (70.) einen offensiven Flügelflitzer. Stattdessen verfehlte auf der anderen Seite Nikola Trujić den Ausgleichstreffer nur knapp. Mats Möller Daelhi hatte die Entscheidung (78.) auf dem Fuß, Männel wehrte mit dem linken Fuß ab. Dann erlöste Dovedan (81.) den 1. FC Nürnberg durch seinen dritten Treffer.