2. Bundesliga: Der Jahn will mit Heimsieg in die Saison starten

Am Samstag startet der Jahn in die neue Zweitligasaison. Trainer Mersad Selimbegovic will das Auftaktspiel gegen den SV Darmstadt 98 gewinnen, auch wenn er vor dem Gegner, der zuletzt eine starke Saison gespielt und seine Mannschaft weitgehend zusammengehalten hat, großen Respekt hat. Die drei Punkte am Samstag gegen Darmstadt sollen den Grundstein bilden für den Klassenerhalt, wieder einmal das große Ziel der Regensburger. "Daran hat sich nichts geändert", betont Mersad Selimbegovic.

Der SSV Jahn Regensburg hat einige nennenswerte Abgänge zu verkraften wie Mittelfeldspieler Max Besuschkow, ein klassischer Sechser, der zum Liga-Konkurrenten Hannover 96 gewechselt ist. Ihn wird wohl Maximilian Thalhammer ersetzen, der vom Zweitligisten Paderborn an die Donau zurückgekehrt ist.

Thalhammer und Mees: Zwei Rückkehrer im Kader

Mit Maximilian Thalhammer und Joshua Mees sind unter den Neuzugängen zwei Rückkehrer, die bereits einmal das Trikot der Rot-weißen getragen haben. Joshua Mees, der zuletzt für Holstein Kiel gespielt hat, ist optimistisch für die neue Saison und natürlich nicht zufällig in Regensburg gelandet. Er habe einfach wieder Bock darauf, in Regensburg zu spielen und sei nach der Vorbereitung guter Dinge, so Mees zum Bayerischen Rundfunk.

Über seine Rückkehr freut sich nicht nur aus sportlicher Sicht auch Kapitän Benedikt Gimber, denn beide haben schon gemeinsam in Hoffenheim in der Jugend gespielt. "Es herrscht Vorfreude, man ist aber auch angespannt, weil man vor dem ersten Punktspiel nie genau weiß, wo man steht", sagt Benedikt Gimber.

Der neue Torwart: Dejan Stojanovic als Nummer 1

Mit den symbolträchtigen Nummern 1 und 9 werden Neuzugänge auflaufen. Im Tor wird bei Jahn mit dem Österreicher Dejan Stojanovoc eine neue Nummer 1 stehen, nachdem Alexander Meyer zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Stojanovic war zuletzt an den Zweitligaabsteiger Ingolstadt ausgeliehen. Die Nummer 9 trägt in dieser Saison Prince Osei Owusu, der vom Zweitligaabsteiger Erzgebirge Aue gekommen ist und der im Sturm Jahn-Torjäger Andreas Albers verstärken dürfte.

"Natürlich wäre es schön, wenn der Jahn den Start der letzten Saison wiederholen könnte und wieder einige Spieltage lang auf Platz 1 oder 2 stehen würde, aber in Regensburg hält man den Ball flach", betont Routinier Benedikt Saller. Die 2. Liga ist unglaublich ausgeglichen, vermutlich noch ausgeglichener als in der letzten Saison, nachdem die „Tanker“ Werder Bremen und Schalke 04 wieder aufgestiegen sind. "Die Hälfte der Mannschaften spielt um den Aufstieg, die andere gegen den Abstieg", ist die Prognose von Benedikt Saller.

Weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen

Beim SSV Jahn sind derzeit bis auf Neuzugang Oscar Schönfelder alle Mann an Bord. Der Neuzugang von Werder Bremen hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird länger ausfallen. Zurückgekehrt ins Team ist in dieser Woche nach einer längeren Verletzung aber wieder Ersatztorhüter Thorsten Kirschbaum.

"Der SSV Jahn hat seine Neuzugänge sehr bewusst ausgesucht", betont Sportdirektor Roger Stilz. Das sind keine Spieler, die dem Verein zufällig zugeflogen sind. Es ist durchaus denkbar, dass sich der Jahn noch weiter verstärkt. Er hat „zwei/drei Ideen“, sagt Stilz, aber es muss dann einfach passen, sportlich und finanziell. Unterm Strich sehe er den SSV Jahn gut aufgestellt für den Saisonstart.