2. Bundesliga: Bremen verpasst Ingolstadt eine klare Niederlage

Der Drittligaaufsteiger aus Ingolstadt war am sechsten Spieltag gegen Erstligaabsteiger Werder Bremen gefordert. Die Oberbayern mussten allerdings in der 24. Minute den ersten Dämpfer einstecken. Nico Antonitsch brachte die Gastgeber mit einem Eigentor in Führung. Bremens Niklas Schmidt hatte in die Mitte geflankt und Antonitsch unglücklich aus acht Metern mit dem Hinterkopf ins lange Eck zum 1:0 verlängert.

Während die Ingolstädter noch nach einer Spielidee suchten, um den Ausgleichstreffer zu landen, bereitete Werder den nächsten Treffer vor. Kurz vor der Pause erhöhte Neuzugang Mitchell Weiser, der sein Solo flach mit links ins kurze Eck vollendete, auf 2:0.