1. FC Nürnberg: Auf Pokalaus folgt Niederlage gegen Darmstadt

Die Darmstädter begannen druckvoll und zeigten mehrfach, warum sie offensiv so gefährlich sind. Die Gastgeber führten dadurch schnell mit 1:0. Luca Pfeiffer (11') musste aus zentralen acht Metern nur den linken Fuß öffnen, um die druckvolle Hereingabe von Braydon Manu ins linke Eck abzulenken.

Danach hielten sich die Gastgeber etwas zurück, ohne allerdings dabei mit Kontern das Tor aus den Augen zu verlieren. Der FCN musste sich nach dem überraschenden Rückstand erst wieder sortieren, um sich gegen die enge Verteidigung in die Gefahrenzone zu kombinieren. Auf beiden Seiten kam es immer wieder zu Abschlüssen.

In der 33. Minute landete der Ball dann im Kasten von 98-Tormann Marcel Schuhen, doch die Fahne ging hoch. Manuel Schäffler hatte aus zentralen neun Metern zwar eingenickt, doch er war nur so frei, weil er dabei zwei Meter im Abseits gestanden hatte. In der 43, Minute klärte dann Thomas Isherwood in höchster Not, nachdem Keeper Schuhen den Ball nur abgeblockte. Trotz guter Chancen ging es mit dem 1:0-Stand in die Pause.

Schindlers Eigentor bringt Darmstadt nach vorne

Die Club-Hoffnung lag auf der zweiten Hälfte. Doch die zerstoben in der 58. Minute mit dem elften Standard-Tor für die Lilien. Tobias Kempe hatte eine weitere gefährliche Ecke in die Mitte geschickt. Isherwood und Christopher Schindler gingen ins Luftduell. Schindler setzte das Leder unglücklich per Kopf ins lange, rechte Eck. FCN-Keeper Christian Mathenia hatte beim Eigentor keine Chance. Es stand 2:0 für die Gastgeber. Bei den Franken schwanden die Kräfte, die 120 Pokalminuten steckten wohl noch in den Knochen. Am Ende blieb es bei der 0:2-Niederlage für den 1. FC Nürnberg.