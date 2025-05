Hannover vermasselt die Party: Fürth muss weiter zittern

Die SpVgg Greuther Fürth war mit einer frühen Führung in die Partie gegen Hannover 96 gestartet. Was lange nach einem Sieg aussah, endete am Ende mit einer Enttäuschung. In der 87. Minute setzte Phil Neumann dem Traum vom erlösenden Dreier ein Ende. Damit verpasste die Spielvereinigung die schon fast sichere Rettung. Vor dem letzten Spieltag haben die Franken nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Besondere Maßnahmen für Auswärtsauftritt

Die Ausgangslage verlangte am 33. Spieltag einen starken Auftritt der Mittelfranken: Nach drei Niederlagen in Serie, 35 Punkten und Platz 15 in der Tabelle musste mit einem Sieg in Hannover das Abstiegsgespenst wieder vertrieben werden. Damit von den Rängen auch die dringend nötige Unterstützung durch die Fans kommen konnte, beteiligten sich die Kleeblatt-Spieler finanziell an der Auswärtsreise ihrer Anhänger.

Die Fürther enttäuschten die Erwartungen nicht. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit leichten Vorteilen für die Gastgeber erzielte Noel Futkeu in der 33. Minute nach einer Ecke von Julian Green das 1:0 für die Spielvereinigung. Das Tor ein Schock für die bis dahin ohnehin harmlos agierenden Hannoveraner.

Tresoldi verpasst den Ausgleich

Mit der knappen Führung im Rücken startete das Kleine-Team mit Volldampf in die zweite Hälfte. Auch die Gastgeber zeigten sich wacher. Kurz nach Wiederanpfiff musste Kleeblatt-Keeper Nahuel Noll das 1:1 durch 96-Stürmer Nicolo Tresoldi (48') verhindern. In der 86. Minute zimmerte Halstenberg einen Freistoß direkt aufs Tor. Noll konnte mit der nächsten Parade retten.

Doch in der 87. Minute kannte der Jubel dann bei den Heim-Fans keine Grenzen. Phil Neumann war am Pfosten aufgestiegen und nickte den Ball über Dietz hinweg zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Der Torschütze traf in der Nachspielzeit zwar erneut, doch der Lucky-Punch zählte nicht. Der VAR hatte den Last-Minute-Treffer noch einmal gecheckt und das Tor zum Glück der Fürther wegen Abseits wieder einkassiert.