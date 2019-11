2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg vor Verpflichtung von Jens Keller

14. Tabellenplatz liegt weiter unter den Erwartungen

Der 1. FC Nürnberg hatte seinen vor der Saison verpflichteten Trainer Damir Canadi am 5. November nach der 1:3-Niederlage beim VfL Bochum beurlaubt. Danach hatte Club-Legende Marek Mintal die Mannschaft als Interimstrainer übernommen und mit dem Team zuhause eine böse 1:5-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld kassiert. Momentan belegt der FCN in der Tabelle den enttäuschenden 14. Tabellenplatz und hat nur einen Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Das Ziel, binnen zwei Jahren in die Bundesliga zurückzukehren, ist in weite Ferne gerückt. Es droht in dieser Spielzeit sogar der erneute Abstiegskampf.