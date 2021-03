2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg verliert in Düsseldorf

Fünf Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen

Düsseldorf danach fast noch mit der 3:1-Vorentscheidung, von Nürnberg kam in der Schlussphase nicht mehr viel. In der Nachspielzeit fast doch noch das 2:2, doch Düsseldorfs Jakub Piotrowski lenkte einen Kopfball von Fabian Schleusener über die Latte. Fast im Gegenzug traf Oliver Sorg per Eigentor nach einem Fortuna-Konter und Pfosten-Abpraller zum 3:1-Endstand.

Durch die Niederlage hängt Nürnberg mit 27 Punkten weiter im hinteren Tabellendrittel fest. Die Mittelfranken sind 14. mit fünf Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Dort stehen nach dem 24. Spieltag Osnabrück (22 Punkte, ein Spiel weniger), Sandhausen (21) und die Würzburger Kickers (15).