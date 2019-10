1. FC Nürnberg mit Remis gegen FC St. Pauli

Behrens gleicht aus

Für die Nürnberger war noch alles drin. Entsprechend bissig gingen sie in die zweite Hälfte und belohnten sich mit dem verdienten Ausgleich. St. Paulis Sobota hatte das Spielgerät unfreiwillig genau zu Hanno Behrens (50.) gespielt, der das Leder aus 14 Metern trocken zum 1:1 in die rechte Ecke jagte. Das 2:1 lag in der Luft. Allerdings scheiterten die Nürnberger weiterhin zu oft an Himmelmann und am Pfosten. Kurz vor Schluss hatten die Gäste dann sogar noch die Chance, einen Auswärtssieg mitzunehmen, doch Christian Mathenia hielt den Punkt fest. In der 86. Minute hämmerte dann Sascha Hack den Ball noch an den Pfosten. Es blieb am Ende beim 1:1.