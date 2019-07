2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gelingt Traumstart gegen Dresden

Dovedan trifft für den Club

Nach der Pause gingen zunächst die Gelb-Schwarzen energischer ins Spiel. In der 53. Minute klingelte es dann allerdings im Kasten der Hausherren. Der eingewechselt Oliver Sorg schickte den Ball hoch in den Sechzehner. Dovedan stieg hoch und versenkte den Ball gegen den chancenlosen Broll per Kopf zur 1:0 in Führung. Konnte Dresden ausgleichen! In der 76. wuchtete Jannis Nikolaou den Ball über den Kasten von Mathenia. Nach 85 Minuten gab es dann die vielleicht beste Möglichkeit für Dynamo. Niklas Kreuzer brachte den Ball flach auf Moussa Koné. Der 22-Jährig zog ab, doch der Club-Keeper war nicht zu überwinden und lenkte den Ball zur Ecke. Die verpuffte allerdings. In der 90. klatsche dann noch Ondřej Petrák, der Ishak ersetzte, dem Ball noch an die Latte. Am Ende ein gelungener Start für die Nürnberger.

"Ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen" Trainer Damir Canadi