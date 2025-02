Nürnberg bleibt ohne Großchancen beim 0:0 gegen Hertha BSC

In einer ereignisarmen Partie gab es in den ersten 25 Minuten keinen Torschuss. Die Partie war sehr ausgeglichen – beide Teams ließen wenig zu, begeisterten aber auch nicht vor dem Tor des jeweils anderen. Somit trennten sich Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg mit 0:0.

Nürnberg im Aufwärtstrend

Der 1. FC Nürnberg sammelt aktuell Punkte und klettert in der Tabelle. Das Team von Chefcoach Miroslav Klose gewann zuletzt vier der letzten fünf Partien. In der Rückrundentabelle ist man sogar Zweiter. Ganz anders bei Hertha BSC. Dort gab Stefan Leitl an der Seitenlinie sein Debüt. Der ehemalige Cheftrainer von Greuther Fürth wurde Nachfolger von Christian Fiel, nachdem die Berliner vier Mal in Folge verloren hatten.

Konzentrierte Defensive

In der ersten Halbzeit machten beide Teams wenig Fehler, bis auf einige intensive Zweikämpfe blieb es eher ereignisarm. Hertha suchte als schlechtestes Heimteam der Liga öfter die Lücken. In der 25. Minute landete eine Flanke von Fabian Reese vor dem Fünfer, von dort köpfte Derry Scherhant recht weit über das Tor. Rund drei Minuten später hatte Reese die beste Chance der ersten Hälfte. Jan Reichert im Tor des FCN hatte eine Flanke abgewehrt und direkt zum Herthaner gefaustet.

Keine Großchancen

Generell ließen die Nürnberger aber wenig zu, wurden allerdings vor dem Tor der Berliner auch nicht gefährlich. Zwar spielten beide Teams in der zweiten Halbzeit mit etwas mehr Tempo, doch die Chancenarmut blieb. Jens Castrop kam in der 49. Minute zu einem harmlosen Fernschuss, knapp zehn Minuten später traf Reese das Außennetz. Die Partie war in vielen Aspekten auf Augenhöhe, doch kein Team konnte mit seinem Fußball begeistern. In der 84. Minute schoss Stefanos Tzimas nah vorm Tor leicht haltbar für Tjark Ernst ab.

Nürnberg blieb im Gegensatz zum Rest der Saison ohne echte Großchance und offensiv recht blass. Trotzdem überholen die Franken für den Moment Hannover 96 und stehen mit fünf Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz auf Platz acht.