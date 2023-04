2:3-Niederlage: FC Augsburg bleiben auch in Leipzig ohne Sieg

Leipzig ist einfach kein gutes Pflaster für den FC Augsburg. Auch im achten Anlauf klappte es bei den Sachsen nicht mit einem Sieg. Nach einer vor allem in der zweiten Halbzeit kämpferischen Leistung musste sich der FC Augsburg mit einer 2:3-Niederlage abfinden. In acht Spielen Leipzig konnten die Schwaben bislang erst einen Punkt entführen.

Augsburg geht früh in Führung, Leipzig antwortet schnell

Dabei hatte das Spiel hatte für den FC Augsburg so gut angefangen. Bereits in der 5. Minute brachte Arne Maier die Schwaben in Führung. Doch schon fünf Minuten später fiel der Leipziger Ausgleichstreffer durch Kevin Kampl. Mann der ersten Hälfte war aber Timo Werner, der das 1:1 vorbereitete. Danach traf der Nationalspieler innerhalb von drei Minuten doppelt (32. + 35. Min.). Besonders das 3:1, sein 100. Bundesligator, war sehenswert.

Augsburgs Wechsel sorgen für frischen Wind

Augsburg wirkte resigniert. Trainer Enrico Maaßen reagierte und brachte mit Irvin Cardona und Ruben Vargas frische Kräfte auf den Platz. Die Wechsel belebten das Spiel der Schwaben. Die Offensivaktionen der Gäste nahmen zu und sie warfen alles nach vorne. Leipzig agierte zu passiv. Vargas bestrafte in der 82. Minute die Schlafmützigkeit der Sachsen und schaffte den 2:3-Anschlusstreffer.

Von der Souveränität der Hausherren der ersten Hälfte war nun wenig zu sehen - es spielte nur noch der FCA. Doch der Ausgleichstreffer wollte nicht mehr fallen. Trotz der Niederlage hat Augsburg noch fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.