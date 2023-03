2:3-Niederlage: Belgien überrumpelt DFB-Team

Eklatante defensive Schwächen, drei Gegentore und eine historische Niederlage - der Bundestrainer hatte sich Teil zwei des Neustarts mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft völlig anders vorgestellt. Doch anstatt mit einem Erfolg in Köln über Topgegner Belgien für frische EM-Euphorie zu sorgen, musste Hansi Flick die nächste Enttäuschung und die erste Heimniederlage gegen den Nachbarn seit 113 Jahren hinnehmen.

Goretzka, Gnabry und Kehrer in Startelf

Gegenüber dem 2:0-Sieg gegen Peru wechselte Flick auf drei Positionen, weil Nico Schlotterbeck wegen muskulären Problemen und Kai Havertz wegen Fieber frühzeitig abreisen mussten. Außerdem saß Emre Can zunächst auf der Bank. Dafür spielten die Bayern-Profis Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie Thilo Kehrer von West Ham United.

Lehrstunde für Flick-Elf

Beide Nationen suchten von Beginn an den schnellen Weg in Richtung gegnerischen Strafraum. Die belgische Nationalmannschaft, bei der Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco neu an der Seitenlinie steht, legte einen Blitzstart hin und verpasste der DFB-Elf eine kalte Dusche. Bereits nach acht Minuten stand es 2:0 für Belgien durch einen Doppelpack von Yannick Carrasco (6.) und Romelu Lukaku (8.).

Die Deutschen konnten im Zentrum Kevin De Bruyne einfach nicht stoppen, der beide Tore herrlich einfädelte. Die Flick-Defensive bekam die Nachbarn aus Belgien überhaupt nicht in den Griff, zeigte ein desaströses Umschaltverhalten und hatte Glück, dass es nach 19 Minuten nicht sogar 3:0 stand, als Lukaku alleine auf Keeper Marc-André ter Stegen zusprintete, aber das Leder knapp rechts am Kasten vorbeizog.

"Das war nix, speziell am Anfang - die ersten 15 Minuten waren wir überhaupt nicht auf dem Platz. Da waren wir gar nicht hungrig, viel zu fehleranfällig - da haben wir viel zu viele Bälle verloren. Ab der 30. Minute war's besser." Joshua Kimmich

Frühe Wechsel und Elfmeter für DFB-Team

Flick reagierte und brachte Emre Can für Florian Wirtz sowie Debütant Felix Nmecha für den verletzten Goretzka. Mit Can kam sichtlich Stabilität in die Abwehr und die Deutschen kamen etwas besser ins Spiel. Dies führte in der 43. Minute zum Handelfmeter nach einem Eckball, den Niclas Füllkrug souverän verwandelte. Der sechste Treffer des Bremers in seinem sechsten DFB-Spiel.

Klare Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte zeigte sich die Flick-Mannschaft deutlich verbessert, übernahm die Kontrolle. In der 59. Minute erzielte Timo Werner den Ausgleich, der allerdings wegen Abseits zurückgenommen wurde. Mitten in der Sturm- und Drangphase der Deutschen kreierten die "Roten Teufel" ihre erste Torchance nach dem Seitenwechsel und die saß: De Bruyne erzielte das 3:1 (78.) für die Gäste.

"Belgien hat uns gnadenlos ausgespielt. Wir waren zu verhalten, zu passiv und haben den Gegner nicht unter Druck setzen können. Die Leidenschaft hat uns noch einmal zurückgebracht, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat." Bundestrainer Hansi Flick

Erste Niederlage gegen Belgien seit 1954

Unbeeindruckt von dem weiteren Gegentreffer nahmen die Hausherren das Spiel wieder in die Hand. In der 85. Minute drehte Gnabry auf und umkurvte die belgische Abwehr, scheiterte allerdings beim Abschluss am linken Pfosten. Zwei Minuten später wurde der Bayern-Profi aber für seinen Einsatz belohnt - der 27-Jährige erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3 (87.).

Das Flick-Team warf alles nach vorne, stemmte sich gegen den Misserfolg, verpasste aber den Ausgleich im 999. Länderspiel. Es war die erste Niederlage in einem Testspiel seit Juni 2018 und die erste gegen Belgien seit September 1954.