2:3 - FC Augsburg gibt Spiel in Köln aus der Hand

Florian Niederlechner hatte den FCA früh in Führung gebracht (14.) und die Hoffnung auf einen weiteren Punktgewinn genährt. Doch Köln kam nach der Pause wie ausgewechselt aus den Kabinen, und drehte das Spiel zunächst. Daniel Caligiuri brachte die Schwaben mit seinem 2:2-Ausgleich zurück in die Partie (68.), doch es reichte nicht. Mit viel Willen und zwei Treffern von Stefan Tigges entschieden die Kölner die Partie am Ende mit 3:2 für sich.

Niederlechner sorgt für Halbzeitführung

Das Spiel ging gemächlich los. Köln hatte mehr den Ball, erarbeitete sich aber keine Chancen. Nach knapp einer Viertelstunde ging dann plötzlich der FCA aufgrund einer starken Aktion von Niederlechner in Führung. Danach hatte weiterhin das Heimteam mehr vom Spiel. Augsburg stand aber gut und ließ wenig zu. Mit zunehmender Zeit wurde die Mannschaft von Steffen Baumgart etwas gefährlicher. Große Chancen waren aber nach wie vor nicht dabei.

Köln belohnt sich für Sturmlauf

Nach der Pause setzten wütende Kölner nun voll auf Angriff und wurden belohnt: Stefan Tigges sorgte zunächst für den 1:1-Ausgleich (47.), Denis Huseinbašić brachte den FC sogar in Führung (61.). Der FCA, zunächst etwas zu passiv, stemmte sich nun aber gegen die drohende Niederlage und schlug durch Caligiuri zurück (68.), der nach herrlicher Ablage von Niederlechner sein erstes Saisontor erzielte. In der 81. Minute war es dann erneut Tigges, der die Kölner endgültig auf die Siegerstraße brachte.