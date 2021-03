2:2 - Turbulentes 268. Frankenderby ohne Sieger

Enrico Valentini und Erik Shuranow waren die Nürnberger Torschützen beim 2:2 (0:1) im Fürther Ronhof. Für den Sieg und den so wichtigen Dreier im Abstiegskampf reichte es aber nicht für den Club, der in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich durch den eingewechselten Dickson Abiama hinnehmen musste. Zunächst hatte Havard Nielsen das Kleeblatt in Führung gebracht. Nach der Pause drehte der Club aber zunächst die Partie. Zum ersten Derbysieg seit 2017 fehlten am Ende zwei Minuten.