2:2 in Wolfsburg - gefühlte Niederlage für Augsburg

Nach fünf Niederlagen in Folge punktet der FC Augsburg mal wieder auswärts. Trotzdem ein ärgerliches Ergebnis für den FCA, der beim 2:2 (2:0) in Wolfsburg den schon sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand gab.