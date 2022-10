2:2 hilft weder Regensburg noch Fürth weiter

Damian Michalski (34.) brachte Fürth in Führung, Kaan Caliskaner (42.) glich für den SSV Jahn aus und erzielte nach dem Wechsel auch das 2:1 (62.). Simon Asta (75.) rettete den Gästen zumindest einen Punkt - den neunten in dieser Spielzeit. Die SpVgg bleibt aber in der Abstiegszone, und auch für Regensburg geht es nach dem Remis nicht gerade weit nach vorne in der Tabelle.

"Das war schlecht. Zu ängstlich. Zu wenig Mut." Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi

Caliskaner trifft doppelt

Der Jahn, der in den fünf Heimspielen zuvor viermal kein Tor erzielt und einmal sechs Tore (0:6 gegen Karlsruhe) kassiert hatte, begann vor 10.716 Zuschauern engagiert und hatte mehr vom Spiel gegen biedere Gäste. Dementsprechend überraschend ging Fürth in Führung, als Michalski nach einem Freistoß aus kurzer Distanz abstaubte. Aber auch Regensburg traf nach einem Standard, Caliskaner war nach einer Ecke mit dem Oberschenkel erfolgreich.

Regensburg ist dem Siegtreffer näher

In Halbzeit zwei war Fürth zunächst aktiver, doch wieder jubelte Caliskaner - auch diesmal in bester Vollstreckermanier mit einem trockenen Schuss aus sieben Metern. Fürth zeigte Moral, zum Auftakt einer hitzigen Schlussphase traf Asta mit einer schönen Direktabnahme.

Am Ende war Regensburg dem Sieg näher, vergab in den Schlussminuten aber noch zwei hochkarätige Torchancen.

"Wir hätten mehr als einen Punkt verdient gehabt. Momentan sitzt eher der Frust." Regensburgs Doppeltorschütze Kaan Caliskaner