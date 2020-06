2:1 - Jahn Regensburg hilft sich und dem Club

Verdiente Jahn-Führung durch Gimber

Die Badener erwischten den besseren Start, wandelten ihre Ballbesitzvorteile aber nicht in klare Abschlüsse um. Die Oberpfälzer präsentierten sich auch in der Folge noch zurückhaltend im Spiel nach vorne, standen aber zunächst weiter sicher in der Defensive.

In der intensiven Partie taten sich die beiden Kontrahenten lange schwer, es fehlte zunächst an Präzision und Tempo. In der Schlussphase der ersten Hälfte nahm das Spiel aber an Fahrt auf. Erst in der 33. Minute verzeichnete der KSC durch Daniel Gordon eine erste sehr gute Gelegenheit. Danach kam der SSV endlich besser auf und ging nach guten Möglichkeiten durch Marcel Correia (35.) und Sebastian Stolze (39.) in der 42. Minute durch Erik Wekesser in Führung. Gimber hatte den Stürmer mit einem halbhohen Anspiel bedient. Mit dem zweiten Kontakt beförderte Wekesser das Spielgerät mit dem linken Innenrist präzise halbhoch ins Netz - sein drittes Saisontor.