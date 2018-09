2:0 - Nürnberg feiert gegen 96 ersten Saisonsieg

Viereinhalb Jahre nach dem letzten Bundesligasieg darf der FCN mal wieder einen Bundesligasieg feiern. Der war vor 36.736 Zuschauern allerdings ein hartes Stück Arbeit - und das, obwohl der Club ab der 29. Minute in Überzahl spielte. Doch nach dem Platzverweis für Miiko Albornoz wegen einer Notbremse ging zunächst lange nichts, ehe die Franken in der 76. und 78. Minute mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße kamen. Erst traf Waldemar Anton bei seinem Rettungsversuch nach einem Kopfball von Yuya Kubo in den eigenen Kasten. Dann traf der kurz zuvor eingewechselte Törles Knöll für die Nürnberger.