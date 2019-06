Nach dem verlorenen Finale gegen Real Madrid vor einem Jahr und der Niederlage mit Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München im Jahr 2013 hat es Klopp im dritten Anlauf geschafft, den "Henkelpott" zu gewinnen. Für die "Reds" ist es bereits der sechste Erfolg in diesem Wettbewerb (vormals: Europapokal der Landesmeister). Zuletzt hatte Liverpool die Champions League 2005 gewonnen.

Mohamed Salah brachte die "Reds" nach nur 108 Sekunden per Strafstoß in Führung. Schiedsrichter Damir Skomina aus Slowenien entschied nach gerade mal 23 Spielsekunden auf Elfmeter, nachdem Tottenhams Moussa Sissoka einen Ball mit der Hand gespielt hatte. Divock Origi gelang in der 87. Minute das 2:0 - die Entscheidung in diesem rein englischen Finale.