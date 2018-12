1967: Als der Club den FC Bayern mit 7:3 an die Wand spielte

Letzter Club-Sieg über zehn Jahre her

Am Samstag (Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) stehen sich die zwei Traditionsvereine wieder gegenüber - erstmals seit dem Abstieg des 1. FCN in der Saison 2014/15. Eine Wiederholung der Club-Erfolge von 1967/68 scheint unwahrscheinlich: Aktuell scheint der FC Bayern seine sportliche Krise erstmal beendet zu haben, der Club wartete hingegen seit dem 3:0-Erfolg über Fortuna Düsseldorf am sechsten Spieltag auf den dritte Saison-Sieg.

Auch die Statistik spricht eine klare Sprache: In bislang 75 Duellen (Bundesliga + DFB-Pokal) gingen die Münchner 47 Mal als Sieger vom Platz, 15 Mal der Club. Der letzte Dreier der Franken gegen den Rekordmeister datiert aus dem Jahr 2007. Da gewann der Club mit 3:0 - was dann folgte war der letzte große Erfolg des 1. FC Nürnberg: der Gewinn des DFB-Pokals.