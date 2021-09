19-jähriger Kürnacher auf dem Weg zum Profi-Rennfahrer

Wenn Laurin Heinrich zwischen den drei Bildschirmen in seinem Rennsimulator sitzt und online Rennen fährt, dann hat er Handschuhe an. Ganz so, als würde er wirklich gerade mit 260 Sachen in Monza auf die Curva Parabolica zu rasen. Der Grund: Das Fahrgefühl soll möglichst echt sein. Und der 19-Jährige kann das behaupten – schließlich hat er den legendären Autodromo Nazionale schon hunderte Male in echt umkurvt.

Jetzt sitzt er in seinem selbst gebauten Rennsimulator in seinem Kürnacher Kinderzimmer und bereitet sich auf das nächste große Rennen vor. Der Porsche Carrera Cup macht als nächstes in Monza Station und Heinrich will zum dritten Mal in dieser Saison ganz oben stehen.

Lorbeerkränze groß wie Fahrradreifen - und Champagner

Heinrich kommt aus einer autoverrückten Familie, sein Vater Harald betreibt in Kürnach einen Autohandel. Vom Rennsport träumte schon er als kleiner Junge, jetzt sagt er: "Ich erlebe das in meinem Sohn, was ich selbst gerne erlebt hätte. Zu meiner Zeit hat man das sich nicht leisten können." Er ist sichtbar stolz auf seinen Sohn und hat in seinem Laden eine ganze Regalwand mit dessen Trophäen aufgebaut. Links daneben hängt noch ein Lorbeerkranz, groß wie ein Fahrradreifen.

"Ja, viel Platz ist nicht mehr", sagt Laurin mit Blick auf das Regal. "Man sieht auch, dass sich einzelne Regaletagen schon durchbiegen unter so vielen Pokalen." Und trotzdem hofft er natürlich, dass es noch mehr werden. Notfalls dann eben in einem zweiten Regal.

Laurin Heinrichs Raketenstart in den Motorsport

Die deutsche Nachwuchshoffnung hat dabei einen derart raketenartigen Start in seine Karriere hingelegt wie kaum ein anderer. Vor fünf Jahren, mit 14 gewann er seine erste Meisterschaft im Go Kart. Ein Jahr später fuhr er schon in der Formel 4. "Das Team, das haben wir selbst gemacht", sagt sein Papa – ohne großes technisches Vorwissen und Unterstützung von außen. 2019 gewann Laurin die Meisterschaft im Sportscup – in einem Fahrerfeld von 40 Autos. Letztes Jahr folgte die Rookie-Meisterschaft im Porsche Carrera Cup. Dieses Jahr fährt er im Super-Cup gegen die Top-Elite der Porsche-Markenpokale. Auch dort hat er die Rookie-Wertung für den besten Nachwuchsfahrer bereits für sich entscheiden können.

Fan baut Heinrichs Rennauto in Rennsimulator nach

Kein Wunder, dass Laurin mittlerweile in seinem Zimmer Autogrammkarten unterschreibt und Fanpost bearbeitet. Die Erfolge machten ihn in der Szene bekannt. Ein Fan hat sogar sein Auto aus dem Porsche Carrera Cup im Rennsimulator detailgetreu nachgebaut. Damit dreht Laurin jetzt online seine Kurven. Auch dort fährt er in der Weltspitze mit, etwa mit einem Team beim virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder der Weltmeisterschaft.

Zum Artikel Motorsportclub Knetzgau: Autorennen am Computer

Laurins großes Ziel: Werksfahrer

Sim-Racing sei aber eher etwas für den Winter, sagt er und fokussiert sich auf sein eigentliches Ziel. So bald wie möglich will er Werksfahrer werden und vom Motorsport leben können. Ein Studium hat er dafür erstmal zurückgestellt. "Ich glaube der Laurin hat den Plan A“, sagt sein Vater Harald: "Und da ist er sicher, den zu schaffen."