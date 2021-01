1860-Sieg gegen Ingolstadt: Mölders macht den Unterschied

Beide Mannschaften gingen mit einer kleinen Erfolgsserie in die Partie: Die Hausherren aus München waren seit vier Spielen ungeschlagen, die Schanzer blieben zuletzt sogar fünf Mal in Folge ohne Niederlage. Und so war das oberbayerische Derby am Montagabend das Top-Spiel des 19. Spieltags: Der Tabellen-Zweite zu Gast beim Tabellen-Dritten.

Löwen-Trainer Michael Köllner änderte seine Elf gegenüber dem 2:0-Sieg gegen den FC Bayern II nur auf einer Position: Der 20-jährige Fabian Greilinger fehlte gesperrt und wurde durch Lukas Lex ersetzt. Tomas Oral musste kurzfristig auf Marcel Gaus verzichten - für ihn startete Peter Kurzweg. Außerdem setzte Ingolstadts Coach auf Robin Krauß und Stefan Kutschke. Für das Duo mussten Jonatan Kotzke und Fatih Kaya auf der Bank Platz nehmen.

Erste Hälfte: Intensives Spiel, Tore Fehlanzeige

Es war eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen in der ersten Halbzeit, die Schiedsrichter Tobias Reichel häufig wegen kleiner Fouls unterbrechen musste. Beide Teams erspielten sich Chancen, kamen jeweils zu mehreren Abschlüssen im Strafraum, scheiterten aber immer wieder an den kompakt stehenden Abwehrreihen. Köllner musste in der 31. Minute wechseln: Quirin Moll deutete eine Knieverletzung an - für ihn kam Daniel Wein.

Druckvolle Ingolstädter nach dem Seitenwechsel

Ingolstadt kam zwar druckvoller aus der Kabine, aber die Sechziger hatten die erste große Chance zur Führung: Erik Tallig konnte in der 56. Minute völlig frei aus etwa 20 Metern mit links abziehen, Fabijan Buntić im Kasten der Schanzer parierte.