1860-Neuzugang Lannert und die "Gänsehaut" von Giesing

Für Rechtsverteidiger Christopher Lannert hat sich mit der Rückkehr zum TSV 1860 München ein Kreis geschlossen. Fußball spielte er schon mit viereinhalb Jahren. Gleich bei drei Münchner Vereinen hat er die Jugendabteilungen durchlaufen. Von der SpVgg Unterhaching, wo er unter anderem auch Ralph Hasenhüttl als Trainer kennenlernte, ging er zum TSV 1860 München.

Von dort "aus der Emotion heraus zu den Bayern," erzählt er im Instagram-Talk von BR24Sport über seine nächste Zwischenstation: "Ich glaube, dass man in dem Alter noch nicht ganz die Rivalität im Kopf hat, sondern einfach aus dem Bauch heraus entscheidet. Ich kannte den Trainer und dachte, ich gehe halt dahin."

Erstes Tor als Profi gegen den TSV 1860 München

Danach folgte eine "lehrreiche Zeit" beim FC Augsburg". 2020 war für Lannert bei den Schwaben aber das Ende der Fahnenstange erreicht: "Mir war wichtig, dass ich den Schritt aus der Regionalliga schaffe."

Im November 2020 war es soweit, beim SV Verl gab Lannert sein Debüt als Profi. Und das erste Tor in der dritthöchsten Spielklasse erzielte er ausgerechnet gegen den TSV 1860 München. "Die dritte Liga war eine super Geschichte für mich, Verl war eine rundum gelungene Station."

"Bin auf dem Papier in fast jedem Spiel Favorit"

Jetzt ist der 24-Jährige zurück im Giesinger-Stadion und spielt für den aktuellen Tabellenführer. "Ich bin in derselben Liga, aber ich bin in einem Spitzenteam und bin auf dem Papier in fast jedem Spiel Favorit", erzählt Lannert und unterstreicht seine Ambitionen, in der Ligaleiter noch weiter nach oben zu kommen.

"Man steht auf dem Platz als Tabellenführer, man weiß, uns schlägt so schnell keiner, dann läuft das. Das gibt uns Selbstvertrauen ohne Ende." Christopher Lannert

Beim Wechsel war ihm zudem "wichtig, dass ich mich sportlich weiterentwickeln kann, ich wollte schon zu einem Verein gehen, wo ich weiß, dass ich nochmal einen Schritt gehen kann".

Mit den Fans im Rücken in die 2. Bundesliga

In München genießt er auch die Stimmung beim Traditions-Klub, wenn Giesing voll ist "mit blau-weißen Trikots, alle marschieren dahin, ausverkaufte Hütte, geile Stimmung". Wenn jemand "Sechzig" sagt, "habe ich sofort Spieltag, Grünwalder Stadion im Kopf."

"Man kriegt direkt Gänsehaut, wenn wir auf dem Platz stehen, bekommt man schon mit, was da für eine Wucht ist, das peitscht einem im Spiel noch mal an, dass man die 1-2 Prozent nochmal mehr gibt." Christopher Lannert

Zusammen mit den Fans, die das Spiel so anpeitschen, träumt er von der zweiten Bundesliga: "Wir haben eine super Truppe zusammen, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt und weiter so arbeiten wie jetzt, dann steht dem Aufstieg nicht so viel im Wege."

