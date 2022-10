1860 nach der Bayreuth-Niederlage: Wenigstens Bär ist zurück

Es lief die 80. Minute des 19. Spieltags in der 3. Liga - und für den TSV 1860 bahnte sich eine Mini-Katastrophe an: Die Niederlage bei der SpVgg Bayreuth, vor dem Spiel Tabellenschlusslicht, war so nicht eingeplant. Eine Niederlage, die umso bitterer schmeckt, da Tabellenführer SV Elversberg sich an diesem Spieltag einen seiner seltenen Patzer leistete - ein 1:1 beim Erzgebirge Aue.

1860 hätte also nach diesem Spieltag punktgleich mit Elversberg an den Tabellenspitze thronen und mit einem dicken Polster auf den FC Ingolstadt auf Platz drei blicken können. Doch es kam anders und so ist die Stimmung in München-Giesing nach dem Bayreuth-Spiel eher gedrückt: "Wir sind maßlos enttäuscht", sagte Trainer Michael Köllner.

Bär kehrt nach 3 Monaten Pause zurück

Damit die Gesichter an der Grünwalderstraße sich en wenig aufhellen, können sie in eben jene 80. Minute zurückblicken, als Köllner auf einen Joker setzte, der eigentlich eine absoluter Trumpf in den Händen des TSV ist: Goalgetter Marcel Bär.

Nach drei Monaten Zwangspause betrat der Torschützenkönig der vergangenen Saison zum ersten Mal wieder den Rasen in einem Pflichtspiel. Sein Comeback beim TSV 1860 München natürlich ganz anders vorgestellt. "Das ist extrem bitter für uns", räumte Bär nach seiner punktemäßig enttäuschenden Rückkehr ein.

Bär mit der Chance zum Ausgleich

Eine Fußverletzung hatte den 30-Jährigen seit Ende Juli gestoppt. Die Bedingungen für sein Comeback hätten durchaus einfacher sein können: "Es ist immer schwer, in ein hitziges Spiel hineinzukommen", bemerkte Bär, "aber ich habe mich gut gefühlt. Dafür habe ich drei Monate geschuftet, mich mental und körperlich vorbereitet."

In der 86. Minute hatte Bär mit dem Kopf sogar die Ausgleichschance, der Ball rutschte ihm aber ab. "Wir hätten unseren Fans gerne ein Sieg geschenkt. Das war ein Rückschlag", räumte der Stürmer nach der unvorhergesehenen Niederlage ein.