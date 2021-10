1860 München wirft Schalke 04 aus dem DFB-Pokal

Für die erste Überraschung auf Giesings Höhen sorgte gleich zum Start in die Partie der bayerische Drittligist. Die Gastgeber gingen energiegeladen und druckvoll in das Pokalduell und bereits in der fünften Minute in Führung. Publikumsliebling Sascha Mölders hatte Schalkes Darko Churlinov den Ball abgeluchst und mit einem Querpass in den Fünfer zu Stefan Lex geschickt. Der überwand Gäste-Keeper Ralf Fährmann - es stand 1:0 für die Löwen.

In der 18. Minute gelang dann auch Schalke die erste gute Chance. Rodrigo Zalazar setzte sich am Flügel durch, nach seiner Hereingabe lenkte Marius Bülter das Leder aus sechs Metern aufs Tor, aber Sechzig-Tormann Marco Hiller konnte mit dem Fuß klären. Nur vier Minuten später setzte dann Lex das Leder aussichtsreich ans Lattenkreuz. Hiller verhinderte nur knappe zehn Minuten später den Ausgleich. Marcin Kamiński hatte mit dem Rücken zum Tor geköpft, doch der Löwen-Keeper lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen noch über die Latte.