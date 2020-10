1860 München verliert Top-Spiel gegen Saarbrücken

Während Stefan Lex schon früh an Daniel Batz scheiterte, nutzte Saarbrücken direkt seine beiden Gelegenheiten in der ersten Halbzeit: Erst nickte Sebastian Jacob (14.) nach Freistoß-Hereingabe von Mario Müller ein, dann traf Jayson Breitenbach (40.) nach Konter und Steckpass von Nicklas Shipnoski. 1860 München hatte zwischenzeitlich deutlich mehr Spielanteile, agierte im Gegensatz zu den Gästen in der Offensive aber zu umständlich.

Löwen verlieren Tabellenspitze

Ein Elfmeter brachte die Löwen in Halbzeit zwei heran. Nach Foul an Erik Tallig verwandelte Routinier Quirin Moll (52.) souverän zum Anschlusstreffer. Eigentlich ein Tor zur richtigen Zeit - und Sechzig hatten auch noch genügend Minuten auf der Uhr, um das Spiel zu drehen. Doch die Löwen bissen sich vorne weiter die Zähne aus: Richard Neudecker (56.), Tallig (59.), Dennis Dressel (82.) und nochmal Neudecker (87.) vergaben allesamt gute Chancen. Am Ende ging die aktivere Mannschaft als Verlierer vom Platz und steht nun auf Platz drei (11 Punkte), während die siegreichen Saarländer (13 Punkte) die Tabellenspitze eroberten.

1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:2 (0:2)

München: Hiller - Willsch, Moll, Salger, Klassen (86. Erdmann) - Wein, Dressel - Neudecker, Lex (46. Pusic), Tallig - Mölders. - Trainer: Köllner

Saarbrücken: Batz - Breitenbach (66. Mendler), Barylla, Uaferro, Sverko - Zeitz - Jänicke (86. Deville), Froese - Shipnoski (77. Vunguidica), Jacob, Mario Müller. - Trainer: Kwasniok

Tore: 0:1 Jacob (14.), 0:2 Breitenbach (40.), 1:2 Moll (51. Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Willsch, Wein, Klassen - Mario Müller

Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen)