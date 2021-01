1860 München verliert gegen Zwickau und verpasst Tabellenspitze

Bei den Giesingern kehrte der zuletzt gelbgesperrte Kapitän Sascha Mölders für Erik Tallig in die Startformation zurück. Die Löwen waren im ersten Durchgang die weitaus aktivere Mannschaft mit guten Offensivaktionen. In der 20. Minute scheiterte Stürmer Stefan Lex mit einem Kopfball an der Latte. Die Münchner ließen die Kugel schnell zirkulieren, konnten aber keine ihrer Chancen verwandeln.

Rückstand in der 65. Minute

Auch nach dem Seitenwechsel trieb 1860-Trainer Michael Köllner sein Team an, weiterzumachen und die Gäste müde zu spielen. Aber statt der längst verdienten Führung erzielte Zwickau das 1:0 durch einen Abstauber von Morris Schröter (65.). Bis zum Schluss rannten die Löwen vergeblich gegen das Bollwerk der Schwäne an und konnten die unnötige Niederlage nicht verhindern.

Nachdem die Münchner 17 Punkte aus den letzten acht Partien verbucht hatten, hätte ihnen schon ein Unentschieden gegen den FSV gereicht, um die Spitzenposition in der 3. Liga zu erklimmen. Stattdessen bleibt die Köllner-Elf mit 37 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die Sachsen verabschieden sich erst einmal vom Abstiegskampf.

Sascha Mölders im Studio bei Blickpunkt Sport

TSV 1860 München - FSV Zwickau | 0:1 (0:0)

TSV 1860 München: Hiller - Erdmann (80. Belkahia), Salger, P. Steinhart - Wein - Willsch, Neudecker (88. Greilinger), Dressel (80. Klassen), Biankadi - Lex (80. Tallig), Mölders

FSV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Schikora - Schröter (86. Reinhardt), Möker, Könnecke (68. L. Jensen), Coskun - R. König (76. Lokotsch), Willms (46. Starke)

Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer (Stein)

Tore: 0:1 Schröter (65.)

Gelbe Karten: Lex (2), P. Steinhart (3) / Stanic (5)