1860 München vergibt wichtige Punkte in Würzburg

Vor heimischer Kulisse erwischten die Würzburger am Montagabend den besseren Start. Sie nutzten die schüchterne Offensive der Löwen für viele Ballgewinne, bis Dave Gnaase in der 24. Minute zum 1:0 einköpfte.

Nach einer schwachen ersten Hälfte kamen die Löwen deutlich stärker aus der Halbzeitpause. Keine 90 Sekunden nach Wiederanpfiff glich Sascha Mölders zum 1:1 aus und brachte den TSV zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lang: Zwar hatten die Löwen hatten fortan mehr Spielanteile, dennoch ließ der erneute Führungstreffer durch Fabio Kaufmann (62.) zum 2:1 nicht lange auf sich warten. Die Gäste aus München erspielen sich einige gute Chancen zum Ausgleich, aber weder Daniel Wein (68.) noch Sascha Mölders (70.) konnten den Ball im Tor platzieren.

Sieg in Unterzahl

Nach der kurzen Chancenoffensive und Auswechslungen auf beiden Seiten hitze sich die Partie merklich auf. In der 79. Minute foulte Luca Pfeiffer Tim Rieder gelbwürdig und fasste Rieder während des anschließenden Wortgefechts ins Gesicht. Schiedsrichter Kampka entschied Gelb-Rot und die Würzburger mussten die Partei in Unterzahl zu Ende bringen. Die Löwen warfen in dieser Phase noch einmal alles nach vorne, doch zwei weitere Glanzparaden des jungen Würzburger Keepers Vincent Müller verhindern den Ausgleich.

Aus der ursprünglich schlechteren Tabellenposition heraus klettert Würzburg mit dem Sieg nun auf den zwölften Platz. Sie ziehen damit am TSV vorbei, der auf den 14. Rang durchgereicht wurde.

Würzburger Kickers - TSV 1860 München 2:1 (1:0)

Würzburg: V. Müller, Schuppan, Kaufmann (90. Hemmerich), Gnaase (85. Hansen), Sontheimer (82. Breitkreuz), Hägele, Rhein, Ronstadt, Vrenezi, Pfeiffer, Herrmann

TSV 1860 München: Bonmann, Weber, Rieder, Klassen, Gebhart (72. Ziereis), Wein, Berzel, Mölders, Greilinger (72. Lex), Kindsvater (80. Owusu), Willsch

Tore: 1:0 Gnaase (24.), 1:1 Mölders (47.), 2:1 Kaufmann (62.)

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz)

Zuschauer: 9000