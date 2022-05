1860 München verabschiedet drei Spieler und zwei Trainer

Abwehr-Routinier zieht's ebenfalls in die Heimat

Auf dem Platz dürfte vor allem der Abgang von Verteidiger Stephan Salger nicht ganz einfach zu kompensieren sein. Salger stand seit 2020 in 66 Drittligaspielen auf dem Platz. Er hatte dem Klub bereits im Winter den Wunsch mitgeteilt, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Der 32-jährige Dürener wird in der neuen Saison in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln spielen.