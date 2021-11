1860-München-Trainer Köllner: "Wir brauchen Siege"

Nach dem Pokalerfolg gegen Schalke und dem 6:0-Sieg gegen Freiburg herrscht Euphorie beim Drittligisten 1860 München. Doch am 15. Spieltag der 3. Liga wartet ein schwerer Gegner auf die Löwen - die Münchner müssen beim Tabellenzweiten VfL Osnabrück antreten. "Es ist schwer, auswärts zu gewinnen. Wir haben aber oft gute Leistungen gezeigt. Uns fehlen aber noch einige Punkte. Das wissen wir," sagte Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz. In einem fremden Stadion gelang dem TSV 1860 München bislang noch kein Sieg, nur fünf Punkte konnten die Löwen auswärts sammeln.

"Wollen die Tabelle hochklettern"

Doch Köllner hofft darauf, die Leistung aus dem Spiel gegen Freiburg auch gegen Osnabrück abliefern zu können "Der Sieg gegen Freiburg in der Deutlichkeit hat uns gut getan. Wir werden alles dafür tun, morgen auch in Osnabrück bestehen zu können." Und ergänzte: "Osnabrück will Platz zwei verteidigen. Aber wir wollen Woche für Woche die Tabelle hochklettern. Dafür brauchen wir Siege." Aktuell belegen die Löwen mit 17. Punkten den 13. Platz - nur ein Zähler trennt sie von einem Abstiegsplatz.

"Es wird ein ganz anderes Spiel. Darauf müssen wir uns einstellen." Michael Köllner, Trainer TSV 1860 München

BR24 Sport überträgt das Spiel am Samstag, 14 Uhr, live im BR Fernsehen und im Stream.