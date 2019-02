Die 3. Liga: 1860 München siegt auswärts, Unterhaching verliert

Unterhaching verliert in Braunschweig

Eine unnötige Niederlage kassierte dagegen die Spielvereinigung Unterhaching bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig. Marcel Bär traf in der 44. Minute zum Tor des Tages, das der Eintracht etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und für Frust in Unterhaching sorgt. Die Münchner Vorstädter, die in der aktuellen Saison häufig so stark aufgetreten waren, rutschen immer mehr ins Niemandsland der Tabelle ab. Nur noch einen Punkt steht die Spielvereinigung vor den Münchner Löwen auf Platz sechs.

Eintracht Braunschweig - SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)

Eintracht Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Nkansah, Kijewski - Nehrig, Pfitzner - Rütten (84. Burmeister), Bulut (68. Feigenspan), Bär (75. Janzer) - P. Hofmann

SpVgg Unterhaching: Königshofer - M. Bauer (86. Widemann), Winkler, Greger, Dombrowka - Bigalke, Hufnagel, Stahl, Marseiler (71. Porath) - Hain (86. Kaltner), Schimmer

Schiedsrichter: Asmir Osmanagic (Stuttgart)

Zuschauer: 16694

Tore: 1:0 Bär (45.)

Gelbe Karten: Nehrig (1), R. Becker (5), B. Kessel (2), Burmeister (6), Feigenspan (2), Janzer (2) / Hain (3), Greger (3), Königshofer (1), Porath (5)