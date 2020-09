1860 München nach Würzburger-Sieg im DFB-Pokal

Würzburg hatte im Halbfinale des bayerischen Pokals beim Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg mit 5:1 gewonnen. Da die Unterfranken als Starter im DFB-Pokal bereits fix sind, dürfen die Löwe» als Finalgegner ebenfalls für die erste Runde planen. Das bedeutet laut Verband garantierte Einnahmen in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

Für die Kickers geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Zweitligisten. Am 14. September ist Hannover 96 in Franken zu Gast. Einige unterklassige Vereine hatten vor der Ansetzung der ersten Pokalrunde aus Sicherheitsgründen auf ihr Heimrecht verzichtet, so der 1. FC Düren und Eintracht Celle.