1860 München mit Unentschieden in Lotte

Nico Karger brachte die Münchner in der sechsten Minute in Führung. Bei seinem vierten Saisontreffer profitierte er von den Witterungsbedingungen. Die Gastgeber wollten das Spiel von hinten aufbauen, ein Pass zurück zum Torhüter Steve Kroll blieb aber auf dem schneebedeckten Boden stecken. Karger schnappte sich die Kugel und traf zum 1:0. Mit der Führung ging es in die Pause.

Lotte kam mit Schwung aus der Kabine und glich durch Paterson Chato (50.) aus. Eine zu kurz abgewehrte Flanke landete vor Chatos Füßen, der von der Strafraumkante abzog. In einem zähen Spiel blieb es beim gerechten Unentschieden. 1860 wartet damit seit sieben Auswärtspartien auf einen Sieg.

Sportfreunde Lotte – TSV 1860 München 1:1 (0:1)

Sportfreunde Lotte: Kroll – Langlitz, M. Rahn, Straith, Al-Hazaimeh – J. Hofmann (71. Härtel), Chato, Wendel (90. M. Schulze), Oesterhelweg (85. Drinkuth) – Jovic, Wegkamp

TSV 1860 München: Hiller – Weeger (70. Lex), F. Weber, Berzel, Si. Lorenz – Wein, H. Paul – Steinhart, Bekiroglu (71. Lacazette), Karger - Mölders

Schiedsrichter: Riem Hussein (Bad Harzburg)

Tore: 0:1 Karger (6.), 1:1 Chato (50.)

Zuschauer: 2419

Gelbe Karten: Chato (5.), Langlitz (4.), Al-Hazaimeh (7.), Straith (3.), Wegkamp (2.) - Weeger (1.)