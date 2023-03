1860 München: Ismaik stichelt nach Köllner-Entlassung

In regelmäßigen Abständen meldet sich Löwen-Investor Hasan Ismaik in den Sozialen Medien zu Wort und kommentiert die Situation beim TSV 1860 München - so auch am Dienstagmittag, wenige Tage nachdem Maurizio Jacobacci das Traineramt beim kriselnden Drittligisten übernommen hat. Dem Vernehmen nach soll der Schweizer Wunschkandidat der Ismaik-Seite gewesen sein. Der Investor wünschte dem neuen Trainer in einem Statement auf Twitter "einen guten Einstand und den größtmöglichen Erfolg". Gleichzeitig entschuldigte er sich bei Ex-Coach Michael Köllner, der Ende Januar entlassen worden war.

Ismaik: "Einzelpersonen haben Interessen über die von 1860 gestellt"

Ismaik bezeichnete Köllner in seinem Statement als "Ehrenmann", der "ehrlich, authentisch und immer auf Erfolg ausgerichtet" gewesen sei und stichelte in Richtung Geschäfttführung. Der große Erfolg sei dem Oberpfälzer laut Ismaik auch verwehrt geblieben, "weil Einzelpersonen ihre persönlichen Interessen über die von 1860 gestellt" hätten. Damit spielte der Jordanier auf die Entlassung des 53-Jährigen an, über die Ismaik "über meine Twitter-Timeline" erfahren habe.

Investor entschuldigt sich bei Ex-Trainer Köllner

Wen er mit "Einzelpersonen" meint, benannte Ismaik nicht. Es dürfte hier aber die Vereinsseite angesprochen sein und vorrangig Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel, der die Köllner-Demission ohne Ismaiks Kenntnis vollzog. "Ich entschuldige mich jedoch in aller Form bei Herrn Köllner, denn ihm wurden die vermeintlich leichten Spiele gegen Oldenburg, Meppen, Verl und Halle verwehrt", so Ismaik weiter.

Sein Statement beendet der Investor mit der Aufforderung an die Fans: "Unterstützt unsere Mannschaft, unsere Spieler und vor allen Dingen unseren neuen Trainer Maurizio Jacobacci in den verbleibenden 14 Spielen."