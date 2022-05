1860 München im DFB-Pokal - Marcel Bär ist Torschützenkönig

Volles Haus im Stadion an der Grünwalder Straße, Sonnenschein und beste Stimmung bei den Löwen-Fans: Besser konnte die Ausgangslage für einen Sieg im letzten Saisonspiel des TSV 1860 München eigentlich kaum sein. Doch die Sechziger ließen ihre Anhänger wieder einmal leider. Zur Halbzeit war im Fernduell mit Waldhof Mannheim Platz vier futsch. Am Ende feierten die Münchner dann doch noch einen weitgehend souveränen 6:3-Heimsieg und den Einzug in den DFB-Pokal.