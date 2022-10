1860 München gewinnt das Spitzenspiel der 3. Liga

Yannick Deichmann trifft zur Führung

Nach dem Wechsel dann aber gnadenlose 1860-Effektivität: Mit der ersten Chance der zweiten Halbzeit die Führung. Albion Vrenezi brachte den Ball von der Seite an den ersten Pfosten, dort pirschte sich Yannick Deichmann heran, der den Ball ins kurze Eck spitzelte (54.). Die Führung nicht unverdient, weil sich die Löwen weiterhin als das agilere Team präsentierten.

Und ein schnelles Aufbäumen der Gäste blieb aus. Wehen-Wiesbaden zwar bemüht, aber ohne die letzte Präzision in der Offensive. Und hinten spielten die Hessen wild und ungeordnet, für 1860 gab's weiter Räume und Möglichkeiten. Das Spitzenspiel in Durchgang zwei allerdings deutlich ärmer an Höhepunkten als in den ersten 45 Minuten.

1860-Doppelschlag in der Schlussphase

Als Wehen-Wiesbaden in der Schlussphase mit zusätzlichem Stürmer doch noch enen Punkt erzwingen wollte, zeigten die Löwen erneut die Krallen. Meris Skenderovic sorgte mit dem 2:0 (79.) für die Vorentscheidung, nur eine Minute später traf Tim Rieder zum 3:0-Endstand. In der Nachspielzeit betrieb der SV Wehen-Wiesbaden mit dem 1:3 durch Suheyel Najar noch Ergebniskosmetik.