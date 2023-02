1860 am Abgrund und weiter ohne Trainer: Baum stünde bereit

Wenn es sportlich nicht läuft, sind die Fans oft der letzte Rückhalt einer Mannschaft, um die Krise zu bewältigen. Wenn der Anhang aber offen die Unterstützung verweigert, findet nicht nur die sportliche Krise ihren Höhepunkt. So geschehen bei der 0:3-Heimniederlage des TSV 1860 München gegen den SC Verl. Trainer und Mannschaft wirken zunehmend ratlos und die mögliche Verpflichtung von Achim Beierlorzer als neuen Übungsleiter zieht sich weiter hin.

Fans wenden sich ab

"Wir sind Löwen und ihr nicht", so schallte es von den Rängen eines in der zweiten Halbzeit nur noch spärlich gefüllten Grünwalder Stadions. Nach dem 0:2 kehrten die Fans den Spielern den Rücken zu und feierten sich selbst. Beim 0:3 bejubelte der Löwen-Anhang höhnisch den Treffer der Verler Gäste, die am Ende auch in der Höhe nicht unverdient gegen vollkommen verunsicherte Sechzger gewannen.

Doch der Unmut der Fans gegen die eigene Mannschaft ging noch weiter. Während Stefan Lex am BR-Mikrofon stand, machten sich einige Löwenanhänger lautstark bemerkbar. Rufe eines enttäuschten Fans wie "Reißt euch mal zusammen" und "ich schäme mich für euch", waren deutlich hörbar.

Löwen-Kapitän Lex hat Verständnis

Dabei hatte der 1860-Kapitän dafür sogar Verständnis: "Es ist brutal, aber der Unmut der Fans ist berechtigt. Wir holen seit Wochen keine Punkte. Es tut so weh, jetzt hier zu stehen und wieder eine Chance verpasst zu haben", sagte ein sichtlich ratloser Lex.

Nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen die magere Bilanz der Giesinger. Trainer Michael Köllner musste bereits gehen. Der neue Übungsleiter lässt noch auf sich warten.

Beierlorzer-Verpflichtung zieht sich hin - Baum stünde bereit

Favorit auf den Posten war laut übereinstimmenden Medienberichten zuletzt der ehemalige Regensburg-Coach Achim Beierlorzer. Doch die Verpflichtung des Mittelfranken zieht sich hin. (Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung gibt die Gesellschafter-Seite für die Personalie nur grünes Licht, wenn sich der Verein von Sportchef Günther Gorenzel trennt.)

Indes hat sich Ex-Löwe Manuel Baum in Blickpunkt Sport offen für ein Engagement bei seinem Ausbildungsverein gezeigt. "Mein Herz hängt an den Löwen. Wenn ich helfen soll, wäre ich da."

Baum: Wer hat das Sagen bei 1860?

Der 43-Jährige erkennt "verschiedene Gruppen im Verein", die die Trainersuche schwierig machen. "Du hast den Verein und den Investor und man weiß von außen nie genau, wer schlägt welchen Trainer vor." Man wisse nicht, wer das Sagen hat, bemängelt Baum: "Hat der das Sagen, der das Geld gibt oder der, der 51 Prozent an der Gesellschaft hält?" An der Grünwalder Straße seien "zu viele Fragezeichen", kritisiert der Ex-Profi.

Für die Giesinger gilt es nun, diese Fragezeichen zu lösen. Auch, um die Löwen-Fans wieder zurückzugewinnen.