1860-Geschäftsführer widerspricht: "Keine Mölders-Suspendierung"

"Fakt ist: Es hat nie eine Suspendierung gegeben von Sascha Mölders. Und eine Suspendierung stand auch nie im Raum", erklärte Gorenzel auf dem Vereinsgelände vor versammelten Medienvertretern. Vielmehr sei es so, dass Trainer Michael Köllner dem 36-jährigen Löwen-Kapitän in einem Gespräch mitgeteilt habe, dass er in den nächsten beiden Ligaspielen nicht berücksichtigt werde und stattdessen mit einem eigenen Trainer individuell trainieren und sich wieder in die nötige Form bringen solle.