1860-Einkaufstour geht weiter: Lannert kehrt zurück

"Christopher zählte in der vergangenen Spielzeit in der dritten Liga zu den verlässlichsten Spielern mit Top-Statistikwerten auf seiner Position", erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel in einer Vereinsmitteilung. "Aufgrund seiner individuell starken Leistungen war er auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel."

Sechster Neuzugang für 1860

Den Zuschlag bekamen die Löwen, die damit bereits sechs Neuzugänge verpflichtet haben. Zu Vertragsdetails machten die Münchner keine Angaben.

Lannert hatte 65 Spiele für Verl in der 3. Liga absolviert. "Ich bin in der Nähe der Grünwalder Straße aufgewachsen und durfte bei den Löwen meine ersten Schritte als Fußballer gehen", sagte Lannert. "Jetzt schließt sich ein Kreis für mich und ich bin unfassbar stolz, wieder das Trikot der Löwen zu tragen."