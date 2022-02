1860-Coach kontert Kritik: "Noch nicht krachend gescheitert"

"Wir sind noch nicht krachend gescheitert", sagt Michael Köllner. Der Chefcoach wehrt sich vor dem Auswärtsspiel der Löwen in der 3. Fußball-Liga an diesem Samstag (14.00 Uhr) beim FSV Zwickau energisch dagegen, die Saison schon jetzt als Misserfolg abzuhaken.

Verspüren noch viel Kampfeslust

"Wir verspüren noch genug Kampfeslust", sagte der 52 Jahre alte Köllner energisch nach dem ernüchternden 0:2 im Heimspiel gegen den Halleschen FC: "Wenn die Saison entschieden ist, dann können wir uns über erreichte Ziele unterhalten." Bei 37 Punkten sind die Aufstiegsplätze aktuell weit entfernt. Selbst der Rückstand auf Relegationsrang drei beträgt acht Zähler. «Wir sind noch nicht erlegt», fauchte der Löwen-Coach.

Kritik registriert

Köllner hat die Kritiken nach dem Halle-Spiel, auch von Präsident Robert Reisinger, aufmerksam registriert. Er könne den Unmut zwar verstehen. Von Maßnahmen wie Straftraining halte er aber nichts: "Was bringt das, wenn die Spieler kotzend über der Bande hängen?"

In Zwickau soll eine positive Reaktion auf dem Platz folgen. Die Mannschaft wisse, "dass wir in der Bringschuld sind", versicherte Köllner: "Sie wird zeigen, dass sie lebt und gewillt ist, so schnell wie möglich in die Spur zurückzukehren." Fehlen werden neben Keanu Staude, Daniel Wein und Marius Willsch, der nach einem Rückschlag wieder in der Reha ist, Abwehrspieler Semi Belkahia (Gelb-Sperre).