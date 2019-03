180 Minuten gegen Liverpool und kein einziges eigenes Bayern-Tor

Ausgerechnet in seinem 100. Champions-League-Spiel unterläuft Manuel Neuer der verhängnisvolle Fehler. Der Münchner Kapitän geht völlig unmotiviert weit nach draußen und verliert einen Zweikampf an der Strafraumgrenze, was zum 1:0 (26.) durch Sadio Mané führt. Einen Vorwurf macht Trainer Niko Kovac seinem Keeper zwar nicht. Aber seine Erklärung wirkt trotzdem etwas schwammig: "Neuer geht raus, weil Rafa draußen steht und Mané näher zum Tor geht. Neuer hat das gemacht, weil er nicht wusste, ob der Rafa ihn dort noch kriegt", sagte der Coach. Dabei gibt es doch die gute alte Torhüterregel: Wenn der seine Zone verlässt, dann muss er den Ball haben.