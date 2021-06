Der Countdown vor dem ersten EM-Auftritt der DFB-Auswahl

Mit einem Versprechen an die Fußball-Nation hat Joachim Löw die deutschen Fans auf den schweren EM-Auftakt heute gegen Frankreich eingestimmt. Das DFB-Team werde "mit Stolz das Trikot tragen und alles raushauen, was wir brauchen", kündigte der Bundestrainer vor dem Hammerstart in der Münchner Arena an.

Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 will Löw an die Erfolge zwischen 2008 und 2016 anknüpfen, als er bei allen Turnieren das DFB-Team mindestens bis ins Halbfinale geführt und 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien den großen Wurf geschafft hatte. Die Mannschaft sieht er gut gerüstet. "Jeder ist hungrig nach Erfolg. Das stimmt mich zuversichtlich", sagte der 61-Jährige vor dem Start in sein letztes Turnier als Bundestrainer.

Wir redeten mit unseren Reportern, die das Team begleiteten und die Hotspots des Abends beobachteten. Wir wollten von ihnen wissen, wie die Stimmung rund um die Münchner Arena, am Marienplatz und an weiteren beliebten Fan- und Public-Viewing-Plätzen ist.