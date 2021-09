18 Jahre nach Völlers Weißbier-Rede: DFB-Team zurück auf Island

Waldemar Hartmann: "Bin kein Weizenbier-Trinker"

Hartmann wunderte sich direkt darauf dann doch: "Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt...". Und sein Gegenüber antwortete prompt: "Du sitzt hier locker bequem auf deinem Stuhl und hast drei Weizenbier getrunken." Was Hartmann eiligst verneinte: "Also, in Island gibt es kein Weizenbier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch kein Weizenbier-Trinker."

Es war ein Augenblick zum Schmunzeln: für die beiden im Studio, aber auch für die Zuschauer daheim. Dieser Moment machte das Gespräch schließlich auch legendär. Vom "Weißbier-Waldi" und der "Rudi-Rage" war hinterher die Rede.

Völler aber wirkte plötzlich ruhiger, entschuldigte sich im Laufe des Interviews auch noch bei Hartmann für die Unterstellung mit dem Weizenbier. Und ein kleines Happy End erlebte er auch noch: Er qualifizierte sich mit dem DFB-Team für die Fußball-EM 2004 nach zwei Siegen zum Ende (u.a. einem 3:0 gegen Island in Hamburg). In Portugal schied die Mannschaft aber dann bereits in der Gruppenphase aus.