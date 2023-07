16-jährige Berlinerin verteidigt Skate-Titel beim Munich Mash

Lilly Stoephasius ist ihrer Favoritinnenrolle beim Munich Mash gerecht geworden. Die 16-jährige Berlinerin hat nach dem Wettbewerb "Best Trick" auch im Skateboardfinale der Frauen den besten Lauf in den Kurs gelegt. Deutschlands einzige Olympiateilnehmerin bei den Spielen in Tokio 2021 hatte bereits im ersten Durchgang mit 71 Punkten die Bestmarke aufgestellt, die bis zum Ende Bestand haben sollte. "Ich bin super happy. Es war eine tolle Zeit. Das Wochenende mit einem Sieg zu toppen, ist wirklich der Wahnsinn", sagte Stoephasius mit umgehängter Goldmedaille bei BR24Sport.

14-jährige Britin kratzt an der Bestmarke

Doch es war knapp. Die erst 14-Jährige Britin Lola Tambling sorgte dafür, dass der Wettbewerb überhaupt stattfinden konnte, indem sie gemeinsam mit ihrem Vater den Kurs nach den starken Regenfällen im Münchner Olympiapark trocken gewischt hatte. Dann machte sie es im dritten Durchgang extrem spannend. Mit einem starken, flüssigen und sicheren Lauf kratzte sie an der Bestmarke - doch diese fiel nicht. 0,33 Punkte fehlten am Ende für Gold. Yndiara Asp aus Brasilien, ebenfalls Olympiateilnehmerin, wurde Dritte.

Beim Munich Mash bekommen die Skaterinnen drei Läufe, um ihre beste Performance zu zeigen. 45 Sekunden lang fliegen sie durch den Kurs, versuchen möglichst viele gute Tricks aneinanderzureihen und diese sauber zu stehen. Denn jeden Sturz bestrafen die Punktrichter mit dicken Abzügen.