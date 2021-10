Footballer Erich Grau: Der Sport machte ihn zum Demenz-Fall

Die vielen Schläge und Stöße gegen den Kopf, die Erich Grau in seiner Football-Karriere eingesteckt hat, haben ihn krank gemacht. Grau ist der erste in Deutschland, der sich outet und über die unterschätzte Krankheit spricht: Chronische Traumatische Enzephalopathie, eine Demenzform, kurz CTE. In den USA wurde CTE bereits bei zahlreichen Profi-Football-Spielern nachgewiesen, hierzulande in Deutschland ist es eher unbekannt. Dabei ist es auch im Fußball oder Eishockey und im Breitensport eine große Gefahr.

Vom Football-Star zum Demenz-Fall

Erich Grau war einer der besten American Football-Spieler in Deutschland. Dreimal Deutscher Meister mit Ansbach in den 1980er Jahren. Die Mannschaft bestand aus Amateursportlern, was sie aber nicht vor harten Aufprällen und Schlägen schützte. Bereits bei leichten Schlägen auf den Kopf können Nervenzellen kaputt gehen und das kann im Alter zum Problem werden. Grau war 45 Jahre alt, hatte seine sportliche Laufbahn bereits hinter sich und arbeitete als Lehrer, als er merkte, dass etwas nicht stimmte.

"Eine Schlüsselsituation war für mich, wie ich mal im Unterricht gestanden bin, und der Hausmeister kam rein, mit einem Installateur, und die wollten irgendwo oben etwas an einem Heizungsrohr machen. Und, wie die dann raus sind aus der Tür, da hatte ich völlig den Kontakt verloren, warum ich hier bin. Ich wusste nicht, dass ich Lehrer in dieser Klasse war, das war einfach weg." - Erich Grau

Alltag als Herausforderung

Erich Grau musste aufhören zu arbeiten und sein Leben umstellen. Selbst der Alltag stellt für ihn heute eine große Herausforderung dar. Der frühere Sport-Star braucht zum Beispiel fürs Kaffee-Kochen eine Checkliste. Grau ist sich sicher, dass er nicht der einzige aus seinem Team ist mit Spätfolgen: "Das betrifft einige aus unserer damaligen Mannschaft."