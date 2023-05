16-facher Dart-Weltmeister Phil Taylor kommt nach Lichtenfels

Die rechte Spalte auf der Wikipedia-Seite von Phil Taylor strotzt nur so vor Jahreszahlen: Zwischen 1990 und 2017 hat er bei sämtlichen Dart-Wettbewerben gewonnen. Den offiziellen Weltmeistertitel holte er insgesamt 16 Mal und gilt damit als erfolgreichster Dartsportler. An diesem Freitag kommt der inzwischen 62-jährige Engländer zu einem Show-Event in die Stadthalle von Lichtenfels. Etwa 500 Besucher werden beim Besuch Taylors erwartet, der 2018 aus dem Profisport zurückgetreten ist. Das teilte der Veranstalter aus Oberfranken auf Nachfrage von BR24 mit.

Duelle gegen Phil Taylor in Lichtenfels werden verlost

Die Besucher können gegen den sechszehnfachen Weltmeister Taylor und gegen weitere Ex-Profis des Dartsports auf der Bühne der Stadthalle spielen, wo ein Dart-Board aufgebaut ist. Die Begegnungen mit Taylor und seinen Kollegen werden ausgelost. Ein Los kostet zwei Euro. 300 Lose wurden laut Veranstalter bereits verkauft. Der Eintritt kostet zwischen 40 und 120 Euro. Die Veranstaltung mit Phil Taylor findet am Freitag und Samstag statt. Einlass in die Stadthalle Lichtenfels ist jeweils ab 14.30 Uhr. Spielbeginn ist an beiden Tagen um 18 Uhr.

Eingeladen hat den Ex-Profi Taylor und seine Kollegen der Gastronom Michael Kurzbach aus Bad Staffelstein. Der hobbymäßige Dartspieler aus dem Landkreis Lichtenfels hatte bei einem Turnier in Marburg einen Freund Taylors kennengelernt, der dann den Kontakt herstellte. Wegen Corona verzögerte sich die Veranstaltung in Lichtenfels. Für seinen Auftritt bekommt Phil Taylor eine Gage. Wie hoch diese ist, verrät Veranstalter Kurzbach nicht.

Dart in Deutschland: Aushängeschild Gabriel Clemens

Hierzulande hatte der Sport zuletzt einen regelrechten Hype entfacht – auch dank Gabriel Clemens. Der deutsche Profi erreichte Anfang dieses Jahres bei der Darts-WM in London das Halbfinale. Die Sportart ist mittlerweile so populär, dass sich auch um den Nachwuchs Gedanken gemacht wird. In Straubing hat Ende 2022 das erste Darts-Landesleistungszentrum in Deutschland eröffnet.