Schwedin Öberg holt WM-Gold, Dahlmeier verpasst Podest

Im Einzelrennen über die 15 Kilometer war eine gute Schießleistung Pflicht. Denn für jeden Fehlschuss gibt es im Klassiker keine Strafrunde, sondern eine Strafminute. Lokalmatadorin Hanna Öberg konnte dem Druck vor heimischer Kulisse standhalten. Die Schwedin blieb fehlerfrei und holte Gold für die Gastgeber. "Das bedeutet so viel für mich. Ich war so fokussiert heute. Ich genieße, dass das Publikum mich feiert", freute sich die frischgebackene Weltmeisterin.

Braisaz schnappt Dahlmeier Bronze weg

Alle Treffer setzte auch Lisa Vittozi (0/0/0/0) ins Schwarze. Die Italienerin war in der Loipe stark unterwegs und konnte 20,1 Sekunden hinter Öberg die Silbermedaille feiern. Bronze sicherte sich mit einem Rückstand von 32,5 Sekunden die Französin Justine Braisaz (0/0/1/9). Sie war gerade mal sieben Sekunden schneller als die bereits mit Bronze im Sprint und Verfolgung dekorierte Laura Dahlmeier. Die hatte langsam und konzentriert geschossen, doch auch die mental wohl stärkste DSV-Athletin (0/0/1/0) setzte einen Schuss knapp daneben. Die 25-Jährige gab auf der Schlussrunde noch einmal alles und schrammte auf Rang vier nur knapp an der nächsten Medaille vorbei. "Das Rennen an sich war wieder sehr gut". Mit sieben Sekunden aufs Podium "war es äußerst knapp", sagte Dahlmeier. Die Garmisch-Partenkirchenerin war mit ihrem Rennen dennoch zufrieden.

DSV-Trio mit durchwachsener Leistung

Als zweitbeste DSV-Athletin lief Vanessa Hinz (0/1/1/0) mit einem Rückstand von 3:06,4 Minuten auf Platz 19. Franziska Hildebrand (1/0/1/1) war mit drei Fehlern aus 20 Schüssen dagegen nicht zufrieden. Über vier Minuten trennten sie als 31. von der Bestzeit. Eine durchwachsene Leistung zeigte auch Teamkollegin Franziska Preuß (0/2/1/1). Mit vier Strafminuten waren die Podestplätze für die 25-Jährige (4:27,0) außer Reichweite. "Bin schon enttäuscht. Es klappt gerade einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allem das Schießen", so Preuß, die sich als 38. in die Ergebnisliste eintrug.